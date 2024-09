Centinaia di persone nella città di Taungoo, in Birmania, si rifugiano in un edificio scolastico dopo essere fuggite dalle loro case vicino al fiume Sittaung. Le gravi inondazioni sono state innescate dal tifone Yagi che si è abbattuto sul Vietnam nel fine settimana, portando piogge torrenziali e provocando frane in tutta la regione.