Il rientro dei 178 italiani in fuga da Beirut

È cominciata l’evacuazione degli italiani dal Libano. Il volo charter da Beirut organizzato con il sostegno del Ministero degli Affari esteri che ha consentito il rientro in Italia di 178 connazionali, inclusi cinque bambini, è arrivato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 2 del mattino. Ad annunciare il rientro dei nostri connazionali dal Libano era stato ieri mattina il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo in parlamento. Ma l’aggravarsi della crisi ha spinto il titolare della Farnesina a chiedere anche ai circa 700 italiani che si trovano in Iran a tornare in Italia con i voli commerciali.