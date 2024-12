Il Pd scopre i meme e l'ironia: nasce "Il favoloso mondo di Ameloni"

Ironia, portami via. E se anche il paludato Pd - reduce dalla storica gravità di falce e martello - si converte alla più aerea e scanzonata leggerezza "pop", cade davvero un nuovo muro di Berlino. Dopo un’estate militante quanto evanescente, l’opposizione dem parte alla sua campagna d’autunno/inverno contro l’esecutivo Meloni, a colpi di critiche. Per chi non è cultore di cinema, il paragone verbale coniato da Schlein è alquanto involuto e criptico. Ma incarna appieno la volontà di personalizzare la sfida a due, fra Elly e Giorgia.