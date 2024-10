Il nonno balla la techno al funerale del nipote 15enne

Nonno Gino ha scelto di salutare il suo Kevin in un modo unico e speciale: ballando davanti alla bara del nipote nel giorno del funerale. Questo è stato il saluto del signor Gino al 15enne morto in un incidente stradale con lo scooter a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. "La tua musica mi faceva impazzire, la ballavo e non sentivo stanchezza", ha scritto il nonno in una lettera. Poi al termine del suo ballo ha urlato diverse volte "Vivere".