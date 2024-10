Il Niger elimina i nomi francesi da strade e siti storici

Il Niger rinomina strade e siti storici, eliminando i riferimenti alla colonizzazione francese: così Viale Charles de Gaulle diventa Viale Djibo Bakary, politico socialista nigerino morto nel 1998 e figura di riferimento per l'indipendenza del Paese africano nel 1960. L'annuncio è stato dato dal portavoce della giunta militare e ministro per la Gioventù, maggiore colonnello Abdramane Amadou."La maggior parte dei nostri viali e delle nostre strade portano nomi che sono semplicemente la memoria delle sofferenze patite dalla nostra popolazione durante il calvario della colonizzazione", ha detto Amadou. Altri monumenti saranno rinominati da oggi in poi, in una mossa che riconferma l'indirizzo politico della giunta militare che ha assunto la guida del Niger con il colpo di Stato del 26 luglio 2023.