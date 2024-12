Il governo va avanti sull'Albania: "L'Europa è con noi"

Quello dei migranti è tra i temi più dibattuti e divisivi dell'anno. Il Governo conferma l'idea che ha ispirato la realizzazione del centro in Albania, agire sull'effetto deterrenza. Chiaro il messaggio: chi vuole arrivare illegalmente in Europa si ritroverà piuttosto in Albania. È una delle soluzioni innovative a cui guardano con interesse i leader europei, avversata però dall'opposizione che anche ieri è tornata a criticare la linea di palazzo Chigi. E con la prossima ripresa dei trasferimenti navali di migranti in Albania nelle Corti d'appello ci si attrezza per la gestione dei pronunciamenti (fin qui affidati ai giudici di primo grado). A Roma (ne scrive Repubblica) se ne occuperanno i giudici che non hanno convalidato i trattenimenti.

Il Bangladesh (nella lista controversa dei paesi sicuri) 13.756 è il paese da cui arriva il maggior numero di migranti in un 2024 dove si contrae tantissimo il numero di arrivi: 65472 al 23 Dicembre rispetto ai 153677 dell'anno prima, e 101 mila del 2022.