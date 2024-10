Il "film" dell'attacco all'Iran: ecco cos'è succeso

L'attacco di queste ore ha preso di mira depositi di armi, sistemi di difesa aerea, impianti di produzione missilistica e lanciatori di missili terra-terra. Sarebbero almeno 20 gli obiettivi colpiti, secondo fonti militare riportate dai media statunitensi. Non sembra infatti siano state attaccate le strutture nucleari e neanche le infrastrutture petrolifere e in generale impianti energetici. Il principale obiettivo è stato quello di colpire le unità di produzione di missili per indebolire la capacità dell’Iran di minacciare Israele. Ci sarebbero state anche esplosioni in Siria, vicino a damasco, non confermate da Israele.