Il figlio di Morata esulta (ancora) come Dybala

Il figlio di Alvaro Morata, durante una partitella a golf in vacanza, si appresta a colpire la pallina ma prima esulta come... Dybala. Inequivocabile il gesto della "Dybala mask", che l'argentino fa ogni volta che segna. Morata e Dybala sono amici dai tempi in cui giocavano nella Juve e anche ora che uno è appena approdato al Milan e l'altro veste la maglia della Roma il loro legame rimane forte. Lo spagnolo tagga l'amico su Instagram con la scritta "è un'ossessione" riferito all'esultanza del figlio.