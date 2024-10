Una collaborazione particolare mette in connessione calcio e musica. Il Barcellona ha un nuovo sponsor: i Coldplay. La band di Chris Martin finisce sulle magliette blaugrana per una limited release della versione home del kit del club catalano. L'iniziativa, legata al fatto che il main sponsor del Barcellona sia Spotify, è dovuta al lancio del nuovo album della band, Moon Music. La nuova maglia verrà indossata da Yamal e compagni in occasione del Clasico, il derby contro il Real Madrid, del 26 ottobre.