Idf mostra video di Sinwar in un tunnel prima dell'attacco del 7 Ottobre

Il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha diffuso un video del leader di Hamas Yahya Sinwar, ucciso dalle truppe israeliane giovedì, della notte prima degli attacchi del 7 Ottobre e in cui si vedono Sinwar e i membri della sua famiglia entrare in un tunnel trasportando cibo e bevande, ore prima dell'attacco a sorpresa di Hamas contro Israele. Tre droni sono stati lanciati dal Libano in direzione di Israele. Mentre due sono stati intercettati, uno è riuscito a bucare la difesa dello Stato ebraico e ha colpito la residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Cesarea.