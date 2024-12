I momenti toccanti del discorso di Mattarella: Sammy Basso, Cecilia Sala e Giulia Cecchettin

Decimo discorso di fine anno di Sergio Mattarella agli italiani. "Siamo tutti chiamati ad agire, rifuggendo da egoismo, rassegnazione o indifferenza" è l'invito del presidente nel suo discorso durato poco più di 16 minuti. Un invito alla pace che "grida la sua urgenza" citando i conflitti in medioriente e in Ucraina. Toccante anche il momento in cui ha ricordato l'esempio di una vita piena come quella di Sammy Basso e la piaga dei femminicidi che ha visto in Giulia Cecchettin il caso più drammatico di quest'anno