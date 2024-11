I Cinquestelle "scaricano" Beppe Grillo

Via Grillo, via il tetto dei due mandati, sì alle alleanze ma solo sulla base di un programma chiaro e collocazione forte nell'area progressista: inizia un nuovo Movimento 5 Stelle, un po' meno movimento e un po' più partito, con un leader che, senza più rivali, guarda sempre verso Palazzo Chigi. Fino a questo punto non se lo aspettava nessuno: l'applauso che ha sancito la fine di Beppe Grillo come garante ha ferito il fondatore, sorpreso gli osservatori ed è dispiaciuto anche ad alcuni big della prima ora.