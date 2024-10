Hong Kong, scoperti fossili di dinosauro

Le autorità di Hong Kong hanno annunciato la scoperta di fossili di dinosauro per la prima volta nella città, su un'isola remota e disabitata che fa parte dell'Unesco Global Geopark. Gli esperti hanno inizialmente confermato che i fossili appartenevano a un grande dinosauro del periodo Cretaceo, tra 145 milioni e 66 milioni di anni fa. Saranno necessarie ulteriori ricerche per determinare con precisione la specie del dinosauro. Gli studiosi ipotizzano che l'esemplare sia stato probabilmente sepolto da sabbia e ghiaia dopo la sua morte e che sia stato successivamente riportato in superficie da una grande inondazione, per poi essere nuovamente sepolto nel sito della scoperta