Honduras, le autorità bruciano più di quattro tonnellate di cocaina

Le autorità dell'Honduras hanno bruciato più di 4,1 tonnellate di cocaina sequestrate in un'operazione congiunta della Marina e dell'Aeronautica Militare. "Questa azione ha portato all'arresto di quattro persone, un honduregno e tre venezuelani, che sono detenuti in carcere per traffico di droga aggravato", ha detto un portavoce del dipartimento di investigazione criminale dell'ufficio del procuratore generale.