Hezbollah decapitato da Israele: ecco cosa può accadere adesso

La morte di Hassan Nasrallah e la decapitazione dei vertici militari rappresenta l'anno zero per l'organizzazione di Hezbollah, che per l'uccisione del suo leader ha proclamato 3 giorni di lutto. Ieri l'annuncio in lacrime anche della giornalista della tv libanese. Il Libano è un paese diviso tra chi piange la scomparsa della guida del partito di Dio - gli sciiti - e i sunniti, da sempre in contrapposizione con i cugini musulmani, che invece festeggiano. Diviso anche l'Iran. La guida suprema Khamenei invoca vendetta contro Israele. A Teheran alcuni esponenti delle autorità hanno issato bandiere nere in segno di lutto sulle cupole di diverse moschee. Così, un paese fragile e frammentato in diverse confessioni, si risveglia stordito dal knockout inferto dalle forze militari israeliane, che nel giro di 10 giorni - dal 17 al 27 settembre - hanno praticamente eliminato ogni singolo anello della catena di comando delle milizie di Hezbollah