Harry si dà al surf (senza Meghan)

Harry d'Inghilterra provetto surfista. Dimenticate (forse) le pressioni del Palazzo, eccolo cavalcare le onde in un momento di relax. La transizione da principe inglese a californiano doc sembra sempre più concreta. In un video diventato subito virale, il secondogenito di Re Carlo appare concentratissimo mentre, sotto le indicazione del suo istruttore, Raimana Van Bastolaer, sale sulla tavola e si alza in piedi. Nessuna traccia, invece, di Meghan Markle. Secondo alcune indiscrezioni riportate dai media inglesi, i due avrebbero appena acquistato una casa in Portogallo per le loro vacanze e per avere una base in vista delle trasferte in Europa.