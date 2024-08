Harry e Meghan in Colombia, i duchi del Sussex tra studenti e danze folkloristiche

Harry e Meghan in visita in Colombia. I duchi del Sussex sono arrivati a Bogotà, per quella che è la loro prima visita nel Paese sudamericano. Il principe e la moglie partecipano a diversi eventi per promuovere la salute mentale dei giovani. Accolti nella residenza della vicepresidente Francia Márquez a Bogotà hanno assistito a uno spettacolo di danze folkloristiche. Harry e Meghan hanno incontrato autorità e studenti del Colegio de Cultura Popular, a sud di Bogotà. Márquez, attivista per i diritti umani e prima vicepresidente nera della Colombia, ha detto che mostrerà alla coppia la ricchezza culturale del Paese e il lavoro che il governo fa per combattere le disuguaglianze.