Harris la spunta nel duello tv, Trump accusa la Abc

Harris la spunta nel duello tv con Trump e chiede il bis. Ma il candidato repubblicano ignora la richiesta e attacca la Abc per aver "truccato" il confronto con il fact checking dei due moderatori. Un sondaggio flash della Cnn dà la vittoria alla vicepresidente per 63-37. "Io non sono Biden. I leader del mondo ridono di te. Putin ti si mangia. L'America volti pagina", alcune delle frasi chiave di Harris, mentre Trump la incalza su economia e immigrazione ma scivola sull'aborto e sulla polemica sui gatti. Un gatto protagonista anche del post con cui la pop star Taylor Swift annuncia l'appoggio alla candidata democratica e che provoca l'ira di Trump: "Se ne pentirà".