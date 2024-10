Halloween, a Milano il murale tra Trump zombie e distopie globali

Murale-provocazione dell’artista e attivista Cristina Donati Meyer, su un muro lungo il Naviglio Grande, in occasione di Halloween: "Hateween: A volte ritornano". Protagonista dell’opera è Donald Trump in versione zombie, che porta un ragno con la faccia dello “sciamano” dell’assalto a Capitol Hill e un pipistrello con il volto di Elon Musk che svolazza accanto. “Razzismo, misoginia, millenarismo, machismo tossico, profetismo da baraccone, complottismo, medievalismo e sostegno incondizionato al genocidio dei palestinesi sono i tratti distintivi della campagna elettorale del tycoon. Se Trump dovesse tornare alla Casa Bianca, le destre eversive di tutto il mondo avrebbero il proprio messia nella posizione di comando più potente del globo, il che rappresenterebbe un serio problema per tutte le minoranze”, afferma l’artista.