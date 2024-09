Grillo contro Conte, aria di spaccatura

È scontro aperto tra Beppe Grillo e l'ex presidente de Consiglio, Giuseppe Conte. "Ad oggi non mi sembra si stia compiendo un'opera di rinnovamento, ma un'opera di abbattimento, per costruire qualcosa di totalmente nuovo, che nulla ha a che spartire con il Movimento 5 Stelle", ha scritto sul blog il garante del partito, che è arrivato a Roma, ma non ha incontrato Conte. "Ormai è chiaro come il sole – prosegue Grillo – a ottobre vi troverete davanti a un bivio, costretti a scegliere tra due visioni opposte di cosa debba essere il Movimento 5 Stelle". Mentre il fondatore sembra preparare la battaglia legale, i vertici del Movimento studiano il contrattacco.