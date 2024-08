Grecia, tonnellate di pesci morti nel porto di Volos

Una distesa di centinaia di migliaia di pesci morti. Sono incredibili le immagini del porto di Volos, una delle mete estive più amate della Grecia. La causa risale a quasi un anno fa, quando una serie di forti inondazioni hanno colpito la pianura interna di Tessaglia, a nord del Paese, causando gravi danni in strada, sulle abitazioni e anche alla fauna locale. Le condizioni ambientali avverse hanno spinto i pesci di acqua dolce a migrare in mare, ma non trovandosi nel proprio habitat hanno incontrato la morte.