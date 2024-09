Grecia, dal lago Mornos in secca riemerge un villaggio sommerso

In Grecia, i livelli dell'acqua del lago Mornos si sono ritirati in modo significativo negli ultimi due anni a causa degli inverni miti, tanto che il villaggio sommerso di Kallio è riemerso. I livelli dell'acqua di una delle principali riserve idriche di Atene, situata a circa 200 chilometri a ovest della capitale greca, sono diminuiti in modo allarmante.