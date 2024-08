Governo, il nodo Fitto

Ultimi giorni di vacanza per Giorgia Meloni, alle prese - anche dal suo buen ritiro in Puglia- con i dossier più delicati e strategici che il governo dovrà affrontare dopo il break estivo. Entro fine mese - il 30 agosto scade il termine per l'invio a Bruxelles della candidatura - il premier dovrà sciogliere il nodo Raffaele Fitto. Il ministro per gli Affari europei potrebbe assumere il ruolo di commissario europeo per l'Italia. Sul punto, Meloni ha già raggiunto l'intesa con Tajani e Salvini. Incassato il via libera dagli alleati dell'esecutivo, il premier ora dovrà convincere Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione europea stima Fitto ma vorrebbe ricevere comunque l'indicazione di due nomi per poter scegliere tra un uomo e una donna. L'obiettivo italiano resta quello di ottenere un pacchetto di deleghe significative. Non sarà semplice, ma al ministro per gli Affari europei potrebbe andare una delle vicepresidenze. Il problema sarà poi sostituirlo senza però aprire il vaso di Pandora del rimpasto di governo.