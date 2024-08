Gli Oasis tornano insieme? L'indiscrezione fa sognare i fan

Si avvicina la reunion degli Oasis. Come anticipato dal Sunday Times, il gruppo dei fratelli Gallagher ha pubblicato oggi un video in cui compare la data che dovrebbe annunciare il ritorno dello storico gruppo di Manchester in una serie di concerti in Inghilterra. Nel video, pubblicato sui social della band, figura la data di domani, 27 agosto alle ore 8 del mattino, quando gli Oasis annunceranno ufficialmente il loro ritorno sul palcoscenico. Si parla di concerti tra Heaton Park, Manchester e Londra. Secondo il Mirror, gli Oasis impreziosiranno anche la prossima edizione del festival di Glanstonbury nel 2025.