Glastonbury 2024, Michael J. Fox a sorpresa sul palco con i Coldplay

Michael J. Fox ospite a sorpresa sabato sera sul palco del festival di Glanstonbury: l'attore ha suonato la chitarra durante l'esibizione dei Coldplay sulle note di Humankind. "Con il suo riff di Chuck Berry e il modo in cui ha preso a pugni Biff: signore e signori, per favore date il benvenuto a Michael J. Fox", ha annunciato il frontman della band Chris Martin mentre l'attore saliva sul palco. Fox, che combatte con il morbo di Parkinson dal 1991, ha suonato su una sedia a rotelle durante lo spettacolo. "Il motivo principale per cui siamo una band è Ritorno al futuro", ha sottolineato Martin dopo la performance. "Quindi grazie a Michael, il nostro eroe".