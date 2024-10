Giulia Manfrini, la surfista-influencer uccisa in Indonesia da un pesce spada

È morta trafitta da un pesce spada nelle acque al largo delle isole Mentawai, in Indonesia, Giulia Manfrini, agente di viaggio e influencer molto nota nel mondo del surf italiano. Di origine piemontese, la 36enne di Venaria Reale, nel Torinese, si stava allenando con la sua tavola nell'Oceano Pacifico quando, stando alla ricostruzione delle autorità indonesiane, "un pesce spada è saltato addosso a Giulia Manfrini e l'ha colpita in pieno petto". Inutili i soccorsi. Sconcerto per la morte della donna.