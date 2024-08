Giubileo, via libera alle assunzioni

Turismo, mobilità, servizi. Saranno migliaia i posti di lavoro che nella capitale dovranno essere coperti per far fronte ad un evento come quello del Giubileo. Per legge non sarebbe stato possibile procedere a nuove assunzioni prima della fine del 2025 ma il Giubileo è alle porte e così, dopo l'appello del sindaco Gualtieri, è intervenuto il parlamento che con il voto favorevole di tutti i gruppi di maggioranza e opposizione, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia ma anche dem e Cinquestelle ha approvato un ordine del giorno, presentato dal deputato di Fdi Marco Periussa, con il quale salta il tetto delle assunzioni