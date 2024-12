Giornata delle vittime della malagiustizia, anm contraria e si astiene anche il Pd

E' polemica sulla proposta di istituire una giornata nazionale in memoria delle vittime della giustizia il 17 giugno, il giorno dell'arresto di enzo tortora. Oggi forza italia, lega e italia viva chiedono di istituirla: troppi innocenti - spiegano - finiscono in carcere: 1.000 ogni anno, quasi tre al giorno, oltre 26mila negli ultimi 25 anni. Un costo finora di 740 milioni di euro, non a carico delle toghe ma dello Stato. La maggioranza approva, i 5 stelle no, pd e alleanza verdi e sinistra si astengono. Ma a bocciarla senz’appello è il presidente dell’associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, che dice di "non comprenderla".