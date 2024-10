Giorgia Meloni: "L'intesa Italia-Albania sui migranti funzionerà"

"Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli, ma li supererà: il protocollo Italia-Albania funzionerà". Ne è più che convinto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che aggiunge nell'intervento per la celebrazione degli 80 anni del quotidiano "Il Tempo": "Non consentirò che una soluzione che abbiamo individuato nel pieno rispetto del diritto italiano ed europeo venga smontata perché c'è una parte della politica che non è d'accordo". "Sono determinata ad andare avanti" perché "ho preso un impegno con gli italiani", afferma il capo del governo.