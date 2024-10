Manovra, Giorgetti: "C'è il sacrificio di banche e assicurazioni"

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha parlato in conferenza stampa all'indomani dell'approvazione della Manovra in Consiglio dei Ministri (ecco tutte le novità). "C'è un significativo intervento su banche e assicurazioni: qualcuno lo chiama extraprofitto, qualcuno lo chiama contributo, io lo chiamo sacrificio e spero abbiate compreso che cosa intendevo quando ho usato questo termine di cui si è abusato in queste settimane", ha dichiarato. "Capisco le opposizioni, mi dispiace per loro ma adesso diventa intelligibile a tutto il popolo italiano", ha aggiunto.