Gino Paoli compie 90 anni: ha firmato canzoni immortali

Il suo ultimo album, "Appunti di un lungo viaggio", risale ormai a cinque anni fa, ma Gino Paoli, che compie 90 anni, di lasciare le scene non ne ha nessuna intenzione. Sempre attivo, il cantautore genovese taglia il traguardo un giorno dopo Ornella Vanoni, alla quale è stato anche legato sentimentalmente. E non a caso proprio la Vanoni è stata tra i primi a fargli gli auguri a modo suo. "Tantissimi auguri Gino! Tu come gatto sei pigro Ron Ron" ha detto. E mentre lei pubblica un nuovo album, lui si definisce "pigro amante del suo divano" anche se, racconta, "il rapporto con il pubblico è qualcosa che ti manca e a cui non puoi rinunciare. Paola (Penzo, sua moglie - ndr) me lo dice sempre che ne ho bisogno". E infatti Paoli annuncia: "Sto scrivendo nuove canzoni, ne ho cinque o sei che mi piacciono e ci sto lavorando"