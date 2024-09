Germania, turista su una via ferrata con le Birkenstock ai piedi

Polemiche in Germania dopo che un turista è stato immortalato in un video mentre indossava i famosi sandali Birkenstock al momento di affrontare la salita in vetta allo Zugspitze, la montagna più alta del Paese con i suoi 2.962 metri. Lo Zugspitze è una tra le principali mete turistiche in Germania e, ogni anno, mezzo milione di persone prende la funivia fino alla stazione a monte, per poi raggiungere a piedi la vetta. Una via ferrata per cui sono consigliati abbigliamento e scarpe adeguate, anche se molti turisti spesso indossano semplici scarpe da ginnastica. Il video del turista sprovveduto (o provocatore, secondo alcuni), pubblicato sull'account Facebook di una guida alpina austriaca, è presto diventato virale.