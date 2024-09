Germania, Scholz in crisi nera ma nessun passo indietro

Olaf Scholtz non ha intenzione di fare passi indietro, nonostante l'esito del voto alle regionali che ha visto il suo partito sprofondare al 7% ma che ha soprattutto certificato il previsto exploit dei neonazisti di Afd nei lander orientali, Sassonia e Turingia su tutti. All'indomani del voto l'unico argine all'ultradestra rimasto in piedi non è di sicuro la Spd del cancelliere, bensì la Cdu di Friedrick Mertz, che siede all'opposizione. Da qui l'invito lapidario che compare su molta stampa tedesca e che il direttore del settimanale Stern ha riassunto così: "Olaf Scholtz può fare ancora molto per il paese: ad esempio dimettersi"