Germania, arrestato l'autore dell'attacco a Solingen

"Sono io quello che state cercando". È finita così - poco dopo le 23 - la caccia all'uomo in Germania dopo l'attentato di venerdì sera a Solingen, nell'ovest del Paese. Un uomo di origine siriana di 26 anni - arrivato in Germania nel 2020 - si è consegnato alla polizia ancora ricoperto di sangue e ha confessato di aver accoltellato, al grido di Allah Akbar, 11 persone, uccidendone tre e ferendone 8. Doveva essere espulso, ma di lui si erano perse le tracce. Secondo i media tedeschi, era già noto ai servizi di sicurezza come estremista islamico.