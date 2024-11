Germania alle urne il 23 febbraio, Scholz affronterà la fiducia

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz affronterà il voto di fiducia in Parlamento il 16 dicembre: lo afferma l'Spd confermando le indiscrezioni di stampa. Fiducia il 16 dicembre, elezioni il 23 febbraio. Sono queste le date principali che delineeranno il futuro politico della Germania, dopo che Spd e Cdu-Csu hanno raggiunto l'intesa per le nuove elezioni federali ricevendo il via libera del presidente tedesco, Frank-Walter Steimeier.