Genova, sale la tensione prima del derby: scontri vicino allo stadio

Tafferugli tra tifosi del Genoa e della Sampdoria non lontano dallo stadio Ferraris in vista del derby di Coppa Italia in programma questa sera a Genova. Gli ultrà si sono fronteggiati tra via del Piano e via Monticelli, vicino allo stadio. I tifosi hanno acceso fumogeni e hanno iniziato a lanciare oggetti gli uni contro gli altri. Sul posto sono poi intervenuti polizia e carabinieri e i tifosi si sono dispersi. In vista della partita, ritenuta ad alto rischio per le tensioni degli ultimi mesi, questura e prefettura hanno potenziato la presenza sul territorio. Prevista anche la presenza di un elicottero in grado di effettuare riprese notturne.