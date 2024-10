Genoa sì o no? Balotelli intanto "spinge" e si allena

Mario Balotelli al Genoa stuzzica molti, soprattutto l'allenatore del Grifone, Gilardino, che lo vorrebbe come rinforzo. Quello di SuperMario, però, è un profilo che divide. L'attaccante è svincolato, ha grande voglia di mettersi in gioco e non chiede un ingaggio elevato, anzi. Ma la società rossoblu medita su un giocatore che spesso non è riuscito a far emergere il suo talento e che non gioca ad alti livelli da diverso tempo. Balotelli intanto di tempo non ne perde e continua ad allenarsi per tenersi in forma ed essere pronto di fronte a un'eventuale chiamata.