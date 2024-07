Gb, primo discorso da premier per Starmer: "Prima il Paese e poi il partito"

Il leader laburista Keir Starmer ha pronunciato a Downing Street il suo primo discorso da premier del Regno Unito. "Se ieri avete votato per i laburisti, ci faremo carico della responsabilità della vostra fiducia mentre ricostruiremo il Paese", ha dichirato. "Ma che abbiate votato laburista o meno, anzi, soprattutto se non lo avete fatto, vi dico direttamente: il mio governo vi servirà. La politica può essere una forza per il bene. Noi lo dimostreremo. Abbiamo cambiato il Partito laburista, lo abbiamo riportato al servizio, ed è così che governeremo. Prima il Paese, poi il partito", ha aggiunto.