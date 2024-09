Gb, l'allarme di Obr: L'immigrazione di massa sarà un disastro finanziario per il Paese

Appena arrivato a Downing Street, il premier britannico Starmer ha subito dovuto fare i conti con il dossier più caldo nel Paese: l'immigrazione. Violente proteste hanno travolto l'Inghilterra, dopo l'attacco di Southport del 29 luglio - quando un giovane di origini rwandesi aveva accoltellato i bambini di un campo estivo. Adesso a fare pressione sul premier c'è anche un report del Comitato per la responsabilità di bilancio del governo, secondo cui le persone migranti poco qualificate in termini professionali, sarebbero un disastro finanziario per il Paese. Un'analisi che smentisce la teoria per cui a prescindere l'immigrazione contribuisce positivamente al bilancio di uno Stato.