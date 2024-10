Gb, i guai del premier Starmer

A tenere banco in questi giorni è però lo scisma che sta facendo tremare la squadra di Governo. Sue Gray, famosa per aver condotto l'inchiesta sul "partygate" che ha sancito la fine del governo di Boris Johnson, è stata costretta alle dimissioni da capo del personale. L'ex braccio destro di Starmer, figura di alto profilo nella macchina amministrativa britannica, è stata fatta fuori dopo settimane di lotte interne a Downing Street consumate a colpi di articoli al vetriolo e rivelazioni imbarazzanti che hanno portato i sondaggi a rivelare qualche crepa nel sostegno pubblico.

L'unica buona notizia arriva dal fronte delle riforme, dove i Laburisti hanno già cominciato il percorso per affrontare la crisi del costo della vita e migliorare il sistema sanitario nazionale, ma per la promessa di un governo "più trasparente e più pulito" si prega di ripassare.