Gb, dal 2025 visti a pagamento Eta obbligatori per cittadini Ue

Il governo britannico ha annunciato l'estensione del sistema di visti elettronici a pagamento denominato Eta (Electronic Travel Authorisation) ai cittadini dell'Unione europea, italiani inclusi quindi, che vogliono entrare nel Regno Unito, e non hanno un visto di lavoro o non sono residenti oltremanica, a partire dal 2 aprile del 2025. Il meccanismo, che implica la necessità di compilare un modulo online e di pagare una modesta somma di denaro (10 sterline), punta a rendere gli ingressi dei viaggiatori occasionali più efficienti e più sicuri e allo stesso tempo "a prevenire gli abusi del nostro sistema di immigrazione", come si legge nel comunicato diffuso dal ministero dell'Interno.