Gaza, il centro per curare gli animali minacciati dalla guerra

A Gaza un gruppo di veterinari dell'organizzazione "Sulala Animals Rescue" ha allestito una tenda improvvisata per assistere gli animali che sono in pericolo a causa della guerra e che sono privi di cibo e medicine essenziali. "Le persone nella Striscia fanno sempre più affidamento sugli animali", spiega Said Al-Aar, il fondatore dell'organizzazione. Oltre alla minaccia dei bombardamenti, "corrono anche il rischio di morire a causa dei virus e delle malattie che si diffondono in tutta Gaza", aggiunge.