Gaza, l'esercito israeliano libera un ostaggio

Di corsa per i corridoi dell’ospedale di Beersheba per abbracciarlo dopo 326 giorni di prigionia. Immagini che raccontano la gioia incontenibile dei parenti di Qaid Farhan al Qadi. Oggi al Qadi è stato liberato da un tunnel di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, grazie a un'operazione organizzata dalla 162esima divisione dell'esercito israeliano, dall'unità d'élite della Marina e dall'agenzia di sicurezza Shabak. L’uomo è un arabo israeliano della comunità beduina. Stava lavorando come guardia in un magazzino di imballaggio del kibbutz Magen, quando il 7 ottobre è stato rapito dagli uomini di Hamas e portato nella Striscia di Gaza. Era solo nel tunnel dove è stato individuato dai militari. Con lui non c’erano né altri ostaggi, né i terroristi che lo tenevano prigioniero probabilmente fuggiti prima dell’arrivo delle forze speciali.