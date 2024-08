Gaza, conclusi colloqui a Doha. Biden: "Mai così vicini a un accordo"

Stati Uniti soddisfatti, Israele ammette progressi, Hamas però frena. I due giorni di colloqui a Doha, in Qatar, sono terminati senza un accordo, che secondo Washington sarà raggiunto settimana prossima al Cairo, mentre in questi giorni si attende l'arrivo del segretario di Stato americano Blinken nella regione. Per Joe Biden non si è mai stati così vicini a un accordo e ha affermato di aspettarsi che col cessate il fuoco a Gaza l'Iran possa rinunciare all'attacco di rappresaglia contro Israele, come paventato da settimane.