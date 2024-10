Gaza, bimbi in terapia intensiva: "Mancano forniture mediche"

Il direttore di un ospedale nel nord della Striscia di Gaza afferma che l'ospedale sta affrontando una carenza “catastrofica” di forniture di base e che le ambulanze non possono più servire la struttura. Israele sta conducendo una grande offensiva nel nord di Gaza da più di due settimane. Il dottor Hossam Abu Safiyeh ha dichiarato che circa 150 feriti sono in cura lì, compresi 14 bambini in terapia intensiva o nel reparto neonatale. “C'è un numero molto elevato di feriti e perdiamo almeno una persona ogni ora a causa della mancanza di forniture mediche e di personale medico”, ha detto.