Gasparri lancia la festa dei giovani di Forza Italia

La politica per Forza Italia non va in vacanza. Dal 6 all'8 settembre, a Bellaria (Rimini), si terrà "Azzurra Libertà", la festa nazionale di Forza Italia Giovani che torna per il secondo anno consecutivo. La convention accoglierà ministri, sottosegretari, parlamentari, dirigenti, eurodeputati, amministratori e anche qualche ospite d’onore a sorpresa in degli incontri all'insegna del claim "Sognare in grande". Intanto Maurizio Gasparri, dal Meeting di Rimini, lancia la convention e parla del futuro. "Forza Italia si è data il compito di allargare il centrodestra", dice il capogruppo in Senato degli Azzurri.