Le telecamere di sicurezza di una casa in Florida hanno ripreso un'auto elettrica che esplode a causa dell'allagamento creato dall'uragano Helene. La vettura è andata a fuoco all'interno di un garage inondato dall'acqua di mare portata dall'uragano. Le immagini scioccanti sono state diffuse dalle autorità locali per mettere in guardia i proprietari di veicoli elettrici sui potenziali pericoli.