G7 Esteri, Italia crocevia della diplomazia mondiale

Per tre giorni l'Italia sarà il centro della diplomazia mondiale, con la riunione dei ministri degli Esteri del G7 e l'apertura dei dialoghi mediterranei, l'iniziativa dell'Ispi, con il Presidente della Repubblica Mattarella e il ministro degli Esteri Tajani. "Passa proprio da qui, da Roma, dal confronto con l'Africa e il mondo arabo, la via di una soluzione al conflitto in medioriente", afferma Tajani. E fra i temi sul tavolo dei ministri degli Esteri dei 7 Grandi, a Fiuggi e Anagni, c'è il caso di Netanyahu. "Gli sforzi per la pace riguardano tutti, e diverse aree del mondo. A cominciare dall'ucraina", ha sottolineato Tajani.