Funerali Matilde Lorenzi, la mamma si rivolge ai giovani: "Dovete volervi bene"

Si sono svolti a Giaveno, in provincia di Torino, i funerali di Matilde Lorenzi, la promessa dello sci azzurro morta in un tragico incidente sulle piste durante un allenamento. I genitori della ragazza, che avrebbe fra poche settimane compiuto 20 anni, hanno lanciato una raccolta fondi a suo nome per investire maggiormente sulla sicurezza nello sport tanto amato dalla figlia. Poco dopo l’uscita del feretro dalla chiesa, la madre di Matilde ha lanciato un messaggio a tutti i giovani: "Dovete volervi bene, dovete voler bene a voi stessi per dare il bene più puro a tutti gli altri".