Fumata grigia su Fitto, slitta il voto sui vicepresidenti Ue

Fumata grigia all'Eurocamera su Fitto. Slitta il voto su tutti i sei vicepresidenti della Commissione in attesa di una mediazione della presidente von der Leyen: rinviato il voto a data da destinarsi. Fanno muro i gruppi di S&D e Verdi, Fdi annuncia il voto a favore di Ursula. Da Afd l'offerta di voti ai Popolari per far passare il commissario italiano. "Non sono qui per rappresentare un partito o uno Stato, ma per il mio impegno per l'Europa", ha detto Fitto nell'audizione.